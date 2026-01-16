Suriye'de Hareketli Saatler! Terör Örgütü YPG'ye Operasyon Başladı, Çekilme Kararı Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halep şehir merkezinde terör örgütü YPG ile başlayan çatışmalar, kentin doğusundaki Deyr Hafir ilçesine kaydı. Bölgeden gelen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında başlayan karşılıklı atışların ardından Suriye ordusuna ait zırhlı araçlar ilçe girişine doğru ilerledi. YPG'nin de saldırılara karşılık verdiği bildirildi.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında PKK, YPG/SDG ve bu yapılarla birlikte hareket eden devrik Beşşar Esad rejimi unsurlarına ait mevzilerin hedef alındığı belirtildi. Ordunun açıklamasında, vurulan noktaların Halep ve çevresindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda kullanıldığı kaydedildi. Bu bölgelerin özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar için üs haline getirildiği ifade edildi.

ÇEKİLME KARARI

Bu arada kısa süreli çatışmaların ardından kritik bir gelişme yaşandı. terör örgütü YPG'nin de çatısı altında olduğu SDG Komutanı Mazlum Abdi, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7:00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik"

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere YPG/SDG kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Bu kararın ardından bölgede askeri hareketlilik artmıştı. Çatışmaların yoğunlaştığı Deyr Hafir’de sivillerin güvenli şekilde bölgeden ayrılabilmesi için M15 kara yolu üzerinde insani koridor açıldığı bildirildi. Yetkililer, tahliyelerin dün ve bugün kontrollü şekilde sürdüğünü aktardı. Ordu tarafından akşam saatlerinde yapılan son açıklamada, operasyon kapsamında hedef alınacak noktaların haritaları paylaşıldı ve sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istendi.

Kaynak: AA