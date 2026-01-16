Suriye'de Hareketli Saatler! Deyr Hafir'e Operasyon Başladı

Suriye ordusu, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir’de terör örgütü YPG'ye operasyon başlattığını duyurdu. Bölgede şiddetli çatışmaların başladığı belirtiliyor.

Suriye'de Hareketli Saatler! Deyr Hafir'e Operasyon Başladı
Halep şehir merkezinde terör örgütü YPG ile başlayan çatışmalar, kentin doğusundaki Deyr Hafir ilçesine kaydı. Bölgeden gelen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında başlayan karşılıklı atışların ardından Suriye ordusuna ait zırhlı araçlar ilçe girişine doğru ilerledi. YPG'nin de saldırılara karşılık verdiği bildirildi.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyon kapsamında PKK, YPG/SDG ve bu yapılarla birlikte hareket eden devrik Beşşar Esad rejimi unsurlarına ait mevzilerin hedef alındığı belirtildi. Ordunun açıklamasında, vurulan noktaların Halep ve çevresindeki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarda kullanıldığı kaydedildi. Bu bölgelerin özellikle kamikaze insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar için üs haline getirildiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Fırat Nehri’nin batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere YPG/SDG kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti. Bu kararın ardından bölgede askeri hareketlilik artmıştı. Çatışmaların yoğunlaştığı Deyr Hafir’de sivillerin güvenli şekilde bölgeden ayrılabilmesi için M15 kara yolu üzerinde insani koridor açıldığı bildirildi. Yetkililer, tahliyelerin dün ve bugün kontrollü şekilde sürdüğünü aktardı. Ordu tarafından akşam saatlerinde yapılan son açıklamada, operasyon kapsamında hedef alınacak noktaların haritaları paylaşıldı ve sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istendi.

Kaynak: AA

