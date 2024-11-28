Suriye'de Esad Karşıtları Ordu Silahlarını Ele Geçirdi

Suriye'de Esad rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) savaşçıları, dün ülkenin kuzeyindeki Halep eyaletinde yer alan Atarib kasabasının doğu kırsalında, Suriye ordusuyla yaşanan çatışmalar sırasında askeri araçlarla ilerledi.

Hay’et Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı grubu ve müttefik güçler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ordusunun kontrolündeki en az 10 bölgeyi ve 35 köyü ele geçirdi. Halep eyaletinde çıkan çatışmalarda onlarca Suriye askerinin ve rejim karşıtının öldüğü bildirildi. Birleşik Krallık merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), HTŞ’nin geniş çaplı bir operasyon başlatmasının ardından Çarşamba günü çıkan çatışmalardan bu yana yaklaşık 100 muhalif savaşçı ve rejim askerinin öldüğünü söyledi.

Gözlemeviyle çalışan aktivistler, HTŞ'nin 44 üyesinin ve müttefik silahlı gruplardan 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

SİLAH DEPOLARI VE ZIRLI ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gözlemevi açıklamasında "Buna ek olarak, Suriye rejim güçlerinden en az dört subay olmak üzere 37 üye öldürüldü, beşi esir alındı. Silah depoları, zırhlı araçlar, makineler ve ağır silahlar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi.

Gözlemevi ayrıca çatışmalarda çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin öldüğünü ve yaralandığını, Suriye ordusunun çatışmalar sırasında "yüzlerce top mermisi ve füzeyi sivil ve askeri noktalara" ateşlediğini belirtti.

HAVAALANINA SALDIRI

HTŞ güçleri ayrıca Halep’in doğusundaki İran yanlısı savaşçıların üslerinin bulunduğu el-Neyrab havaalanına saldırdı. Arap basını bu saldırının, Suriye'nin güney İdlib bölgesinde sivillere yönelik Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin son haftalarda artan hava saldırılarına bir yanıt olarak ve yapılmış olabileceğini bildirdi.

Suriye'nin resmi devlet medyası çatışmalardan bahsetmezken, hükümet yanlısı web siteleri ordunun HTŞ'nin sığınaklarını vurduğunu ve onlarca kişiyi öldürdüğünü yazdı.