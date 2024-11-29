Suriye'de Esad Karşıtları Halep Kent Merkezine Girdi

Suriye'de, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı silahlı güçler Halep'e büyük bir saldırı başlattı. Silahlı gruplar, Halep kent merkezine girmeye başladı.

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Suriye'de Esad Karşıtları Halep Kent Merkezine Girdi

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep'te bir dizi saldırı başlattı. Bölgeden gelen haberlere göre, saldırılar sonucunda en az 89 kişi öldü ve Suriye ordusuna ait bir askeri üssün kontrolü muhalif grupların eline geçti.

ESİRLER VAR

Muhalif gruplar Telegram uygulaması üzerinden yaptıkları açıklamada, 46. Üs olarak bilinen bölgedeki en büyük Suriye hükümeti üssünü ele geçirdiklerini ve Suriye ordusuna ait tanklarla birlikte Şam hükümetine bağlı güçlerin bazı üyelerini esir aldıklarını duyurdu.

KENT MERKEZİNDELER

Üç gündür rejim güçleriyle çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Suriye'de Esad Karşıtları Halep Kent Merkezine Girdi - Resim : 1

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakip ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattı.   

​​​​​​​Halep'in batı kırsalında 27 Kasım'da Esad rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

Üç gündür devam eden çatışmalarda silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinde toplam 70 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

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Kaynak: AA

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