Suriye'de Düğüne Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
Suriye’nin Dera kırsalında bir düğüne el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaralanırken, çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi.
Suriye’nin Dera kentinin batı kırsalındaki Abdeen köyünde düzenlenen bir düğüne kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı düzenlendi.
Dera Sağlık Müdürlüğü, olayda 5’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını ve Dera Ulusal Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi.
Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
