Suriye’de Düğüne Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var

Suriye’nin Dera kırsalında bir düğüne el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaralanırken, çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Suriye’de Düğüne Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye’nin Dera kentinin batı kırsalındaki Abdeen köyünde düzenlenen bir düğüne kimliği belirsiz kişilerce el bombalı saldırı düzenlendi.

Dera Sağlık Müdürlüğü, olayda 5’i çocuk olmak üzere toplam 17 kişinin yaralandığını ve Dera Ulusal Hastanesi’ne kaldırıldığını bildirdi.

Yaralıların çoğunun durumunun hafif olduğu, ancak patlama nedeniyle bir kişinin bacağının koptuğu aktarıldı. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ukrayna'da Korkunç Saldırı: Türk Gemisi VurulduUkrayna'da Korkunç Saldırı: Türk Gemisi VurulduGüncel
Sultangazi'de Can Pazarı! Alevlerin Arasından AtladıSultangazi'de Can Pazarı! Alevlerin Arasından AtladıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Saldırı
Son Güncelleme:
Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar... Jeffrey Epstein'in Kasasından Trump Çıktı! ABD'yi Sallayan Fotoğraflar...
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Sokakların Baskısı İstifa Ettirdi: Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, Görevinden Ayrıldı Kriz Derinleşti! Sokakların Baskısı Başbakanı İstifa Ettirdi
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı
Özgür Özel Açıkladı: İmralı Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek Özgür Özel Açıkladı: İmralı Heyeti CHP'yi Ziyaret Edecek
Hakkari'de Atölyede Patlama! Bir Çocuk Yaralandı Hakkari'de Patlama... Bir Çocuk Yaralandı
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Güllü Ölümünde İlk İtiraf! 'Sorguda Anlattı' İddiası Güllü'nün Ölümünde İlk İtiraf!