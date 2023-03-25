Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: ABD’nin Suriye saldırılarında 19 kişi öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD’nin Suriye’deki İran bağlantılı gruplara yönelik hava saldırılarında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: ABD’nin Suriye saldırılarında 19 kişi öldü

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de Perşembe günü İran’a ait bir intihar insansız hava aracının (İHA) terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise gerçekleştirdiği ve 1 ABD’li sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı saldırının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

ABD’nin söz konusu saldırıya karşı gerçekleştirdiği misillemenin ardından dün akşam Al-Omar gaz sahasında bulunan, Yeşil Köy (Green Village) olarak bilinen ABD’ye ait askeri üsse ve ABD güçlerinin konuşlandığı Conoco gaz sahasına yeni bir roket saldırısı düzenlendi. Saldırılara karşılık veren ABD güçleri, Deyrizor ve doğusundaki İran bağlantılı gruplara ait askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan bugün yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’de İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı gruplara yönelik misilleme saldırılarında 19 kişinin öldüğü duyuruldu. Hava saldırılarında ölenlerin 3’ünün Suriye askeri, 11’inin rejim yanlısı Suriyeli, 5’inin de rejim yanlısı yabancı olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

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