Suriye Devriminin Birinci Yılı | Ahmed Şara Şam'a Girdiği Kıyafetle Emevi Camisi'ne Gitti, 'Kardeşlik' Mesajı Verdi

Milyonlarca Suriyeli Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılını kutluyor. Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle Emevi Camisi'nde konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 'kardeşlik' mesajı verdi.

Suriye Devriminin Birinci Yılı | Ahmed Şara Şam'a Girdiği Kıyafetle Emevi Camisi'ne Gitti, 'Kardeşlik' Mesajı Verdi
'Özgür Suriye' sloganlarıyla meydanları dolduran milyonlarca Suriyeli, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılını kutlarken, ülke halkı yıllar süren iç savaşın ardından yeniden umut mesajları veriyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi'nde 'kardeşlik' mesajı verdi.

DİKKAT ÇEKEN KIYAFET

Geçen yıl Şam'a girdiği askeri kıyafetle camiye gelen Şara'ya, Dışişleri Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar da eşlik etti.

Şara, Suudi Arabistan'da devrik rejimin yıkılışının yıl dönümü münasebetiyle camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur’an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı.

'KARDEŞLİK' MESAJI

Daha sonra halka hitaben yaptığı konuşmada, Kabe örtüsünden bir parçanın Emevi Camisinde bulunmasını istediğini belirten Cumhurbaşkanı Şara, "Böylece Mekke-i Mükerreme'den Şam diyarına uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor" dedi.

Devrimin yıl dönümüne değinen Şara, "Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı.

Öte yandan, devrik rejimin yıkıldığı gün olan 8 Aralık’ın ülke genelinde Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında çeşitli illerde kutlama hazırlıkları sürüyor. Şam'da Mezze Bulvarı’nda askeri geçit töreni yapılması beklenirken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu.

Suriye'de Seçim Tarihi Belli Oldu: Ahmed Şara Açıkladı

Kaynak: AA

Suriye Ahmet Şara Beşar Esad
