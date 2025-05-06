Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa'ya Gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris’e gideceği açıklandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa'ya Gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris’e gideceği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Fransız basınına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı ağırlayacağı duyuruldu. Bu ziyaret, Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

Kaynak: DHA

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