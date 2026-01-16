Suriye Cumhurbaşkanı Şara Berlin Yolcusu

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara Berlin Yolcusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'deki basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı günü Başbakanlıkta bir araya geleceğini ve ardından ortak basın toplantısının düzenleneceğini belirtti.

Şara'nın, bu görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı. Hille, Şara'nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Halep’te İnsani Koridor Krizi! Suriye Ordusu’ndan Terör Örgütü YPG’ye Sert UyarıHalep’te İnsani Koridor Krizi! Suriye Ordusu’ndan Terör Örgütü YPG’ye Sert UyarıGüncel

Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Suriye'ye Kritik ZiyaretHakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın'dan Suriye'ye Kritik ZiyaretGüncel

Yaptırımların Kaldırılması Sonrası İlk Açıklama: Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürYaptırımların Kaldırılması Sonrası İlk Açıklama: Suriye Lideri Şara'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TeşekkürGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Suriye Ahmed Şara
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Trump Kararlı! Grönland İçin Teknik Görüşmeler Başlıyor Trump Kararlı! Grönland İçin Teknik Görüşmeler Başlıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Trump, Nobel'ine Kavuştu: 'O, Bunu Hak Ediyor' Trump, Nobel'ine Kavuştu: 'O, Bunu Hak Ediyor'
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun Test Sonucu Çıktı