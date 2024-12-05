Suriye Ateş Altında: Cihatçılar Hama Kent Merkezine Girdi

Suriye'de Esad güçleri ile silahlı cihatçılar arasındaki çatışmalar Hama'da yoğunlaştı. Hama'da 20 köyü daha ele geçiren cihatçılar, kent merkezini kuşattı.

Reuters haber ajansı, cihatçıların, Suriye ordusunun kontrolündeki Hama kentine girdiklerini duyurdu. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise cihatçıların kent merkezi dışına itildiği ve muhaliflerin operasyonunun başarısız olduğu bildirildi.

KARŞI SALDIRI HAZIRLIĞI

Suriye Resmi Haber Ajansı, Suriye ordusunun ise Hama'da karşı saldırıya hazırlandığını duyururken, Hama kırsalında savunma hatlarının güçlendirildiği belirtildi.

HAMA NEDEN ÖNEMLİ?

Grupların, ayrıca Hama kent merkezini kuşatarak ikmal yollarını kesmek için kentin batı ve doğusundan güneye doğru ilerlemeye çalıştıkları belirtiliyor. Hama, Halep, Humus ve Şam'ı birbirine bağlayan stratejik öneme sahip bir yol üzerinde bulunuyor.

20 KÖYÜ ELE GEÇİRDİLER

Hama'da Esad güçleriyle çatışan cihatçılar, 20 köyü de ele geçirmişti. Cihatçıların kontrolüne geçen köyler şunlar: Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel.