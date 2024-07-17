Süper Acılı Cips Yiyip Hastanelik Oldular

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir lisedeki 14 öğrenci "süper acılı" patates cipsi tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun Ota bölgesindeki Rokugo Koka Lisesi'nde 13 kız ve bir erkek öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısından şikayet etti. Yapılan araştırmada öğrencilerin "18+ körili cips" etiketli ve piyasada "süper acı" diye bilinen patates cipslerini okula getirdiği belirlendi.

Mide bulantısı ve karın ağrısı çeken öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Cipsin üreticisi "Isoyama Corp." adlı şirket, sosyal medyadaki tepkiler sonrası kamuoyundan özür diledi. Üretici firmanın açıklamasında, "Kendilerini iyi hissetmediklerini bildirenlerin en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Firmanın internet sitesinde, oldukça acılı olduğu bilinen "18+ körili cipsleri" 18 yaşından küçüklerin tüketmemesi konusunda uyarılar yer alıyor.

Kaynak: AA