SunExpress, Beyrut ve Erbil Seferlerini Askıya Aldı

İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıların devam etmesi ve bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle SunExpress, Beyrut ve Erbil seferlerini 17 Aralık'a kadar askıya aldı.

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SunExpress, Beyrut ve Erbil Seferlerini Askıya Aldı

İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan'a yaptığı saldırılar nedeniyle uçuşlarda güvenlik açığı ortaya çıktı. Sorunlar nedeniyle yerli ve yabancı bir çok havayolu şirketi Lübnan, Ürdün ve Irak seferlerini iptal etmişti.

Yaşanan olaylar nedeniyle Beyrut seferlerini iptal eden THY ve Pegasus'un yani sıra SunExpress de 17 Aralık'a kadar Beyrut ve Erbil seferlerini askıya aldı. Havayolu şirketi Tel-Aviv seferlerini ise ikinci bir durdurmuştu.

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Kaynak: DHA

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