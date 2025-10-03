Sumud Filosu'ndan Geriye Kalan Tek Gemi: 'Marinette' Yoluna Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan “Marinette” adlı gemi İsrail ordusunun saldırısına rağmen yoluna devam ediyor. Gemide bulunan makine mühendisi ve Gazze gönüllüsü Ömer Faruk Narlı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail saldırısından manevralarla kurtulduklarını ve şu anda Gazze’ye 80 mil mesafede olduklarını belirtti. Narlı, "Yolumuza devam ediyoruz. Küresel Sumud Filosu'na baskının yapıldığı bölgedeyiz. Önümüzdeki saatler ne getirir, bilmiyoruz." dedi.

İsrail askerleri filodaki gemileri tek tek ele geçirmiş ve aktivistleri alıkoymuştu

'ABLUKAYI KIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Narlı, bulundukları bölgenin büyük risk taşıdığını vurgulayarak, “Şu an tehlikenin orta yerindeyiz. 1 ya da 5 dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Tek başımızayız.” dedi. İsrail Savunma Bakanlığının kendilerine açıkça tehdit içeren bir açıklama yaptığını söyleyen Narlı, “Terörist İsrail’in Savunma Bakanlığından bugün bizim gemimizi ifade eden ‘Son gemiyi bekliyoruz’ şeklinde bir şey yayımlandı. Yani açık hedefiz. Dua ediyoruz, ablukayı kırmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Filonun gemi takip sisteminde de “Marinette”nin, İsrail ordusunun yasa dışı şekilde el koyduğu gemilerin arkasında ilerlediği görülüyor.

Marinette gazzeye doğru yola devam ediyor

İSRAİL ORDUSU SALDIRMIŞTI

Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşırken İsrail ordusu onlarca tekne ve gemiye saldırmış, yüzlerce yolcuyu alıkoymuştu. Bugüne kadar Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyan Küresel Sumud Filosu’nun tek başına yoluna devam eden son gemisi “Marinette” oldu.

Kaynak: AA