Sumud Filosu İsrail Saldırısı Altında! Askerler Gemilere Çıktı, 25 Türk Aktivist Gözaltına Alındı

Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla İsrail ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının kuşatması altında ilerliyor. Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, donanma unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 20 geminin Gazze’ye 46 deniz mili mesafede yolculuğunu sürdürdüğü bildirildi.

Paylaşımda, İsrail’in silahsız insani yardım gemilerine yönelik saldırılarının “insanlık suçu” olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre, İsrail donanması Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktı, Florida adlı gemiye ise kasten çarptı. Gemilerde kimsenin zarar görmediği belirtilirken, filonun Gazze’ye ulaşmak için kararlılıkla ilerlediği ifade edildi.

İşte Sumud Filosu'yla ilgili dakika dakika gelişmeler...

06.00 İSRAİL ASKERLERİ TEKNELERE GİRDİ

Gazze Şeridi'ne yaklaştıkça, İsrail askerleri bir filoya daha baskın yaparak teknelere girdi.

05.43 20 GEMİ YOLA DEVAM EDİYOR

44 gemiden 13'üne yine hukuksuz bir müdahalede bulunulduğu, 6 gemiyle ise iletişimin kesildiği öğrenildi. Öte yandan 20 geminin yoluna devam ettiği açıklandı.

04.20 TÜRK AKTİVİST KONUŞTU

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.

Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.

Öte yandan, Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanılmıştı.

04.10 25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin yardımına koşan Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." ifadelerine yer verildi.

01.40 İSRAİL TAZYİKLİ SUYLA SALDIRDI

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. İsrail donanması unsurları, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere tazyikli suyla saldırdı.

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilere tazyikli suyla saldırdı

00.30 GRETA THUNBERG ALIKONULDU

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemilerin ele geçirdiği ve yolcularının bir İsrail limanına götürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor



📌Askerler gece yarısı gemilere girdi, İsrail Dışişleri Bakanlığı, iklim aktivisti Greta Thunberg'ın alıkonulduğu anları paylaştı



Bakanlık, ele geçirdiği gemideki filo katılımcısı iklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsrail askerinin yanında yer aldığı görüntüleri paylaştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kaç geminin ele geçirildiğini, kaç aktivistin alıkonulduğunu ve alıkonulan aktivistlerin hangi limana götürüleceğine ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA