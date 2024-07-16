Suikastçının Son 48 Saati: Nereye Gitti, Neler Yaptı? Hepsi Ortaya Çıktı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin kasım seçimlerindeki başkan adayı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunduğu açıklanan Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan önceki 48 saat içinde ne yaptığı ortaya çıktı.

Bir emniyet yetkilisinin CNN'e verdiği bilgiye göre, Crooks, cuma günü üyesi olduğu bir atış poligonuna giderek atış talimi yaptı. Kolluk kuvvetleri yetkililerine göre, Crooks ve babası, evinden arabayla yaklaşık 25 dakika uzaklıktaki Clairton Sportsmen's Club adlı silah kulübüne üyeydi ve orada birlikte atış yapmaktan hoşlanıyorlardı. Kulübün avukatı Rob Bootay yaptığı açıklamada genç Crooks'un üye olduğunu doğruladı. Yetkili, Crooks'un ertesi sabah yapı market Home Depot'a giderek beş metrelik bir merdiven ve bir silah dükkanına giderek 50 mermi satın aldığını söyledi.

Üst düzey bir emniyet yetkilisi, CNN'e yaptığı açıklamada Crooks'un 50 mermiyi saldırı sabahı memleketi Bethel Park'taki yerel bir silah dükkanı olan Allegheny Arms and Gun Works'ten satın aldığını söyledi. Mağazanın sahibi Bruce Piendl yaptığı açıklamada "Başkan Trump'a suikast düzenlenmediği için şükrediyoruz ve kalplerimiz ve dualarımız bu korkunç olayın tüm kurbanlarıyla birlikte" dedi.

Daha sonra Crooks, Hyundai Sonata marka arabasıyla yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından Trump'ın Butler, Pennsylvania'daki mitingine akın eden binlerce insana katıldı. Yetkilinin söylediğine göre, Crooks, arabayı miting alanının dışına park etti ve bagajında taşıdığı bir vericiye bağlı el yapımı bir patlayıcı düzeneği sakladı. Müfettişler daha sonra yeni satın aldığı merdiveni kullanarak yakındaki bir binaya tırmandığını ve eski başkana ateş açtığını düşünüyor.

SALDIRININ ARDINDAKİ NEDEN ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmacılar suikast girişiminin ardındaki nedeni araştırmaya devam ederken, Crooks'un saldırıdan önceki hareketlerini inceliyor ve saldırıya kadar olan eylemlerinin zaman çizelgesini bir araya getirmeye çalışıyorlar.

Ancak cinayetten yaklaşık 48 saat sonra müfettişler Crooks'un düşünce yapısı ve olası saikleri hakkında buldukları ipuçlarının yetersizliğini değerlendiriyor.

CNN'e konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, Crooks'un telefonuna girmeyi ve bilgisayarında arama yapmayı başarmalarına, arama geçmişini ve yatak odasını incelemelerine, ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmelerine rağmen, ajanların hala saldırıyı siyasi ya da ideolojik bir saikle gerçekleştirdiğini düşündürecek bir kanıt bulamadıklarını söyledi. Kaynaklar, bunun yerine, buldukları kanıtların bilgisayar kodlama ve oyun oynama gibi tipik çevrimiçi faaliyetleri gösterdiğini ve bunun daha fazla soru işareti yarattığını söyledi.

VÜCUDUNDA UZAKTAN KUMANDALI FÜNYE BULUNDU

Emniyet kaynakları, saldırının daha da yıkıcı olabileceğine dair bir işaret olarak, Crooks'un vücudunda uzaktan kumandalı bir fünye bulunduğunu ve arabasının bagajında kablolarla bir alıcıya bağlanmış metal bir patlayıcı kutusu bulunduğunu söyledi.

Bu da silahlı saldırganın uzaktan kumandayla bir patlama gerçekleştirmeyi planlamış olabileceğine işaret ediyor ve müfettişler Crooks'un ateş ederken dikkat dağıtıcı bir eylem planlamış olabileceği teorisini değerlendiriyor.

Crooks'un arabasında bulunan patlayıcıları nasıl bir araya getirdiği belli değil. Emniyet yetkilileri, Crooks'un internetteki arama geçmişini inceleyen müfettişlerin, ev yapımı patlayıcıların nasıl yapılacağını araştırdığına dair herhangi bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Crooks'un Trump'a ateş etmek için kullandığı AR tarzı tüfeğin babası Matthew Crooks tarafından yasal olarak satın alındığı ortaya çıkmıştı. Yetkili, Pennsylvania Eyalet Polisi kayıtlarının müfettişler tarafından incelendiğini ve baba Crooks adına kayıtlı 20'den fazla ateşli silahtan birinin ailenin evinde tutulduğunu söyledi. Silahların hepsi yasal olarak satın alınmış durumda.