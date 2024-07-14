Suikast Sonrası Trump'tan İlk Görüntüler

Cumhuriyetçilerin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, suikaste uğradı. Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un saldırısına uğrayan Trump, saldırıdan hafif bir sıyrıkla kurtuldu. Saldırı sonrası Trump’ın durumunun iyi olduğu kaydedilirken, 5 el açılan ateş sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi.

Saldırı sonrası açıklamada bulunan Trump, kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç" ifadesini kullandı. Kurşun isabet ettikten sonra 'bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını' dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını söyledi.

Trump'ın saldırı sonrası gitti New Jersey'deki ilk görüntüleri geldi. Trump'ın suikast girişiminden kurtulduktan saatler sonra uçağından yardım almadan çıkarken görülüyor. X'te yayınlanan videoda, lacivert takım elbiseli ve kravatsız beyaz gömlekle görünen Trump, silahlı bir korumanın nöbeti eşleğinde uçağından inerken görülüyor. Trump'ın suikast girişiminde yaralanan sağ kulağı görüntülerde görülemiyor.

Yaklaşan seçimdeki başkan adayının, geceyi New Jersey'de geçireceği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem