Sudan’da Sel Felaketi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Sudan'da sel felaketi yaşandı. İlk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi ise yaralandı.

Sudan’da Sel Felaketi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Sudan’ın Ebu Hamad şehrinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi yaralandı.

Sudan’ın kuzeyinde Nil Nehri kıyısındaki Ebu Hamad şehrinde pazartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, seli beraberine getirdi. Onlarca ev yıkılırken, 11 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi de yaralandı.

Öte yandan Sudan Sağlık Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Haziran ve Temmuz aylarında 7 eyalette meydana gelen şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle en az 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Sudan’da her yıl genellikle Haziran ile Ekim ayları arasında sel ve taşkınlar meydana gelirken, yüzlerce kişi hayatını kaybediyor, tarım arazileri sular altında kalıyor ve çok sayıda ev yıkılıyor.

Kaynak: İHA

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