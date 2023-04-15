Sudan'da darbe girişimi! Patlama sesleri geliyor

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve farklı noktalarda ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında günlerdir süren gerginliğin ardından silahlı çatışmalar başladı.

>

Kuzey Afrika ülkesi Sudan’da ordu ile Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter güç olan RSF arasında son zamanlarda artan gerginlik, çatışmaya dönüştü. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Nabil Abdallah yaptığı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri, Hartum'da ve başka noktalardaki ordu kamplarına saldırdı. Çatışmalar devam ediyor ve ordu ülkeyi korumak için görevini yapıyor" ifadelerini kullandı. RSF ise Hartum'un güneyindeki kamplarından birinin ordu tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Hartum şehir merkezindeki ordu karargahı, şu anda askeri yönetimde olan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahının bulunduğu bölge ile Savunma Bakanlığı’nın yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu. Hartum Uluslararası Havalimanı ve şehrin farklı noktalarından yoğun duman yükseldi. RSF güçlerinin havaalanına girdiği, uçuşların iptal edildiği belirtiliyor.
Hartum'un yaklaşık 330 kilometre kuzeyindeki Merowe’de de silahlı çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

'EVDE KALIN' ÇAĞRISI

Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, “Başkent Hartum’un çeşitli bölgelerinde Ordu ile Hızlı Destek Güçleri (RSF) arasında çatışmalar çıktığı anlaşılmaktadır. Durum normale dönünceye kadar vatandaşlarımızın sokağa çıkmayıp evlerinde kalmaları ve zorunluluk haricinde ülke içinde seyahatten kaçınmaları tavsiye olunur” ifadeleri kullanıldı.

TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Sudan ordusunun başında Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan bulunurken, RSF ise konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetiliyor. Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. El-Burhan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket etmesine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini belirterek derhal orduya katılmasını, Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.
RSF, eski yönetimde Darfur'daki isyancılara karşı savaşmak için kurulmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sudan gösteriler
Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları.. Bu kadar kolay hazırlanan tatlı yok! Katmer tatlısının tüm yapılış aşamaları..
Erivan'da Azerbaycan bayrağı yakıldı Erivan'da Azerbaycan bayrağı yakıldı
Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor.. Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..
Boeing mühendisleri rekor kırdı: Kağıt uçakla en uzağa uçuş 88 metre oldu Boeing mühendisleri rekor kırdı: Kağıt uçakla en uzağa uçuş 88 metre oldu
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçlarına yansıdı: Seçimde Muharrem İnce faktörü! Seçimde Muharrem İnce faktörü!
ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz! ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu
Milyonlarca emekliye kötü haber: Emekli bayram ikramiyesinde dev kayıp! Bayram ikramiyesinde dev kayıp!
Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek: İşte masadaki araştırma Kılıçdaroğlu'na muhafazakâr seçmenden tam destek
Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor.. Hevesi kursağında kalan 3 burç! Hiç bir istedikleri olmuyor..