Su parkında silahlı saldırı! 2'si çocuk 9 kişi yaralandı
ABD'de bir su parkında meydana gelen silahlı saldırı sonucu aralarında iki çocuğun da yer aldığı 9 kişi yaralandı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.
SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.
Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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