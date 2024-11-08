Sosyal Medyaya 16 Yaş Sınırı! Uymayan Platforma Ceza Yağacak... İlk Orada Başladı

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı tasarlıyor. Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avusturalya Başbakanı Albanese, gelecek hafta parlamentoya sunulacak yasa tasarısının milletvekilleri tarafından kabul edilmesinin ardından 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini söyledi. Albanese, öneriye göre ebeveyn izni olan veya hesabı bulunan çocuklar için herhangi bir muafiyet söz konusu olmayacağını belirtti.

İletişim Bakanı Michelle Rowland ise bu yasaktan Meta platformlarının yanı sıra TikTok'un da etkilenebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Sabah