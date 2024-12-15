Sosyal Medyadan Beyaz Saray'a: Trump, Truth Social CEO'sunu Danışmanı Yaptı

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak 2025 tarihine az bir zaman kala yanında yer alacak isimleri belirlemeye devam ediyor. Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nunes'in danışma kuruluna liderlik ederken, Truth Social'ın CEO'su olmaya da devam edeceğini belirtti. ABD'nin yeni lideri paylaşımında şöyle dedi:

"Devin Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin eski Başkanı olarak sahip olduğu deneyimden ve Rusya aldatmacasının ortaya çıkarılmasındaki kilit rolünden yararlanarak bana ABD İstihbarat Topluluğu'nun faaliyetlerinin etkinliği ve uygunluğuna ilişkin bağımsız değerlendirmeler sunacak."

BAŞKANLIK ELÇİSİ İSTİHBARATÇI

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, eski istihbarat başkanı Richard Grenell'i özel görevler için başkanlık elçisi olarak seçtiğini açıkladı. Trump Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Grenell'in "Venezuela ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere dünyanın en sıcak noktalarında çalışacağını" aktardı.

Kaynak: İHA