Sosyal medya fenomeni 68. kattan düşerek hayatını kaybetti

Fransız fenomen ismin Hong Kong'da bir binanın 68'inci katında çekmek istediği video sonu oldu.

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Sosyal medya fenomeni 68. kattan düşerek hayatını kaybetti - Resim: 1

Ekstrem sporların fenomen ismi Remi Lucidi sosyal medyada gündem oldu.

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Sosyal medya fenomeni 68. kattan düşerek hayatını kaybetti - Resim: 2

Ekstrem sporlara olan tutkusu ile bilinen Fransız adam sosyal medyada yayınlayacağı şovu için Hong Kong'da daha önce defalarca yaptığı gibi bir binaya tırmandı.

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Sosyal medya fenomeni 68. kattan düşerek hayatını kaybetti - Resim: 3

Ancak 30 yaşındaki adam bu sefer amacına ulaşamadı. New York Post'ta yer alan habere göre, fenomen isim binanın 68'inci katından yere düştü.

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Sosyal medya fenomeni 68. kattan düşerek hayatını kaybetti - Resim: 4

Dijital dünyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.

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