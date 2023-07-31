Sosyal medya fenomeni 68. kattan düşerek hayatını kaybetti
Fransız fenomen ismin Hong Kong'da bir binanın 68'inci katında çekmek istediği video sonu oldu.
Ekstrem sporların fenomen ismi Remi Lucidi sosyal medyada gündem oldu.
Ekstrem sporlara olan tutkusu ile bilinen Fransız adam sosyal medyada yayınlayacağı şovu için Hong Kong'da daha önce defalarca yaptığı gibi bir binaya tırmandı.
Ancak 30 yaşındaki adam bu sefer amacına ulaşamadı. New York Post'ta yer alan habere göre, fenomen isim binanın 68'inci katından yere düştü.
Dijital dünyada 'Remi Enigma' olarak bilinen Lucidi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.