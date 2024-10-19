Son Dönemin En Büyük Saldırısı! İsrail Mülteci Kampını Vurdu, Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Gazze Şeridi'ne bir yıldır aralıksız saldırılar düzenleyen İsrail, son 14 gündür de Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı kuşattı. İsrail, sağlık sistemini çökerttiği ve iletişim hatlarını keserek insani felakete neden olduğu Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresini akşam saatlerinde art arda bombaladı.

Gazze'deki Filistin Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar sonucu 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin öldüğü, durumu ağır olanların da bulunduğu 85 kişinin yaralandığı belirtildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR DA VAR

Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu tahmin edildiğinden ölü sayısının 50’yi bulmasından endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin halkına karşı yapılan bu soykırımı sessizce izleyen dünya ülkelerinin ahlaki çöküşünü ve İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nda devam eden katliamını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sivil halka, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden soykırım ve etnik temizlik suçlarına dünya devletlerinin tepki göstermesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA