Son 123 Yılın En Sıcağı! Ekim Ayında Kavruldular

Asya ülkesi Hindistan'da bu yıl ekim ayında ortalama sıcaklık ülke genelinde 26,92 derece ölçüldü. Böylelikle ekim ayı son 123 yılın en sıcak ekim ayı olarak kayıtlara geçti.

Son 123 Yılın En Sıcağı! Ekim Ayında Kavruldular

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mohapatra, geçmişte ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu, bu yıl ekim ayında ise ortalama sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü belirtti.

Mohapatra, kuzeybatıda sıcaklıkların en az iki hafta boyunca normalin 2-5 derece üstünde seyrettiğini belirterek, ülkede 1901'den bu yana ekim ayında ölçülen en yüksek ortalama sıcaklığın kaydedildiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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