Solingen'deki Kundaklamada Dört Türk Hayatını Kaybetmişti, Zanlı İtiraf Etti

Alman basınında yer alan haberlere göre, Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu katılan 40 yaşındaki Daniel S., 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlaması ile yargılandığı davada, söz konusu binayı kundakladığını kabul etti. Daniel S, binayı daha önce de kundaklama girişimlerinde bulunduğunu da itiraf etti.

Daniel S.’nin, Solingen'de Mart 2024'te ateşe verilne binada biri bebek ve biri 3 yaşında çocuk olmak üzere Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlusu olarak görülüyordu.

KUNDAKLAMADAN ÖNCE MADDE KULLANMIŞ

Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, savunma avukatı, 21 Ocak'ta yargılanmaya başlanan Daniel S'nin, Solingen'deki kundaklama olayından önce uyuşturucu kullandığını belirtti.

YAKTIĞI BİNAYA KOMŞUYMUŞ

Daniel S.'nin 2020 yılına dek kundakladığı binanın arkasındaki dairede ikamet ettiği ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğu belirtildi.

Yapılan incelemede kundaklanan binanın bodrum katında kundaklama eylemi esnasından kullanıldığı düşünülen yanıcı ve yabancı maddeler bulunmuştu.

Kaynak: AA