Sokakların Baskısı İstifa Ettirdi: Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, Görevinden Ayrıldı

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, muhalefetin verdiği önergeyle gerçekleştirilecek güven oylamasından önce görevinden çekildiğini açıkladı.

Sokakların Baskısı İstifa Ettirdi: Bulgaristan Başbakanı Jelyazkov, Görevinden Ayrıldı
Jelyazkov, yaptığı açıklamada ülkede süren geniş çaplı protestolar ve giderek büyüyen toplumsal hoşnutsuzluğun bu kararda etkili olduğunu belirtti. “Arzumuz, toplumun beklentilerine ulaşmaktır. Şu anda, anayasanın öngördüğü gibi, iktidar egemenlik ve halkın sesinden kaynaklanmaktadır. Hükümete karşı protesto eden vatandaşların sesini duyuyoruz” dedi.

Başbakan, üçlü koalisyon hükümetine yönelik olarak muhalefet tarafından gündeme getirilen altıncı güven oylamasının hemen öncesinde istifa etme kararı aldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

