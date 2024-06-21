Slovakya'da eski hükümet üyelerine 'Ukrayna'ya savaş uçağı hibesi' suçlaması

Slovakya Savunma Bakanlığı Sekreteri Igor Melicher, 2023 yılındaki geçici hükümetin Başbakanı Eduard Heger ve Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında, Ukrayna'ya 13 savaş uçağı ve hava savunma sistemi hibe edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Melicher, Heger ve Nad'ın anayasaya aykırı davrandıklarını ve askeri mühimmatların tasarrufuna ilişkin sözleşmeyi ihlal ettiklerini savundu. Melicher, söz konusu kararın ardından ülkenin hava sahasının korumasız kaldığını ve vatandaşların risk altında olduğunu belirtti.

Slovakya'da Mart 2023'te dönemin geçici hükümeti, Ukrayna'ya 13 adet MİG 29 savaş uçağı ve Kub hava savunma sisteminin belirli bir kısmının hibe edilmesi kararını almıştı. Bu karar ülke içinde tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA