Slovakya'da eski hükümet üyelerine 'Ukrayna'ya savaş uçağı hibesi' suçlaması

Slovakya Savunma Bakanlığı Sekreteri Igor Melicher, 2023'teki geçici hükümetin bazı üyeleri hakkında, Ukrayna'ya 13 savaş uçağı hibe edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Slovakya'da eski hükümet üyelerine 'Ukrayna'ya savaş uçağı hibesi' suçlaması

Slovakya Savunma Bakanlığı Sekreteri Igor Melicher, 2023 yılındaki geçici hükümetin Başbakanı Eduard Heger ve Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında, Ukrayna'ya 13 savaş uçağı ve hava savunma sistemi hibe edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Melicher, Heger ve Nad'ın anayasaya aykırı davrandıklarını ve askeri mühimmatların tasarrufuna ilişkin sözleşmeyi ihlal ettiklerini savundu. Melicher, söz konusu kararın ardından ülkenin hava sahasının korumasız kaldığını ve vatandaşların risk altında olduğunu belirtti.

Slovakya'da Mart 2023'te dönemin geçici hükümeti, Ukrayna'ya 13 adet MİG 29 savaş uçağı ve Kub hava savunma sisteminin belirli bir kısmının hibe edilmesi kararını almıştı. Bu karar ülke içinde tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Balkanlar'da büyük elektrik kesintisi: Hayat durma noktasına geldi Balkanlar'da büyük elektrik kesintisi
İsrail, Gazze'de sivillere ait iki evi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail, Gazze'de sivillere ait iki evi bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş
Yunanistan'da Kovid-19 alarmı: Hastaneye yatırılan hasta sayısı 324'e yükseldi Yunanistan'da Kovid-19 vakalarında artış: 324'e yükseldi
'Kuran'a saygısızlık' iddiası: Bir kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü Kalabalık diri diri yakarak öldürdü!
Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne Vişne deyip geçmemek gerekiyor... Bakın vişneyle ilgili bilinmeyen gerçek ne
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor