Skandal ortaya çıktı: Savcı, davasına baktığı kadınla grup seks yaptı!
ABD'de bölge savcısı hakkında soruşturma açtığı kadının yanı sıra iki ayrı kadınla daha aynı anda hem adliyedeki odasında hem de kendi evinde cinsel ilişkiye girdi. Grup seksin görüntüleri ortaya çıktı. O hakime hapis cezası verildi.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşanan bir olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 52 yaşındaki Daniel Steffen isimli bölge savcısı yardımcısı, bir suçtan dolayı hakkında dava açtığı kadının yanı sıra, iki kadınla daha aynı anda cinsel ilişkiye girdi.
KAMERAYA GÖZ KIRPTI
Kadınlarla hem kendi evinde hem de ofisinde cinsel birliktelik yaşayan Steffen, o anları bir de kayıt altına aldı. Kadınlardan biri, o anları kayıt altına alırken, savcının kameraya göz kırptığı görüldü.
"BÜYÜK MÜSAMAHA GÖSTERDİ"
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Kadın savcıya verdiği ifadede, Steffen'in cinsel ilişki karşılığında dava sürecinde büyük müsamaha gösterdiğini söyledi.
18 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Olayın ardından tutuklanan Daniel Steffen 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.