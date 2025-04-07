Sivasspor'un Kalecisi Ameliyat Edildi

Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edildi.

Sivasspor'un Kalecisi Ameliyat Edildi

Sivasspor’un kalecisi Djordje Nikolic’in ameliyat olduğu bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekip konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, söz konusu operasyonun Belgrad’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta içi gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinden sakatlanan Sivasspor’un kalecisi Djordje Nikolic'in yapılan kontrollerinde iç menisküs yırtığı tespit edilmişti. Sporcumuz, tedavi sürecini ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta sürdürmüş ve burada millî takım doktoru Dejan Aleksandric tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kalecimiz Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: İHA

Etiketler
Ameliyat Sivasspor
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi! Dizinin Başrol Oyuncularından Ünlü İsim Apar Topar Veda Ediyor Kızılcık Şerbeti Dizisinde Pembe Depremi
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Rusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı Var Rusya'dan 'Ateşkes' Açıklaması! Putin'in Tek Şartı Var
Hindistan’da Salgın Alarmı, 3 Ölü Hindistan’da Salgın Alarmı, 3 Ölü
ÇOK OKUNANLAR
Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak Altın Yatırımcısı Yaşadı! İslam Memiş Müjdeyi Verdi: Bir Anda Olacak
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli Gizli Bu Altını Alıyor Çeyrek Altın, Gram Altın, Tam Altın, Ajda Bilezik Değil: Yatırımcılar Şimdi de Kuyumculardan Gizli
Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı: Yol Arkadaşını Emanet Etmiş... Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a Vasiyeti Ortaya Çıktı
Avukatı O Detayı İlk Kez Anlattı! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme