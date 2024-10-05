Sırbistan Halkından Filistin'e Destek Gösterisi

Sırbistan'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

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Sırbistan Halkından Filistin'e Destek Gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Gösteriyi organize eden gruptan yapılan açıklamada, Filistin halkının bir yıldır soykırıma maruz kaldığı ifade edilerek, İsrail'in Lübnan'a da yeni saldırılar başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sırbistan'ın da İsrail'e silah gönderen ülkeler arasında olduğunu ve bunu kınadıkları kaydedildi.

Kalabalık, daha sonra meydandan Savunma Bakanlığına yürüdü.

Kaynak: AA

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