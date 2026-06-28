Sırbistan Erken Seçime Gidiyor! Cumhurbaşkanı Vucic İstifasını Açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Birkaç hafta içinde görevimden istifa edeceğim” dedi. Vucic, erken seçim tarihini de yakında açıklayacağını duyurdu.

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Sırbistan Erken Seçime Gidiyor! Cumhurbaşkanı Vucic İstifasını Açıkladı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bir dönem genel başkanlığını da yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) başkent Belgrad'da ‘Sırbistan-Tek Aile’ sloganıyla düzenlediği mitinge katıldı.

İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLADI

Sırbistan Ulusal Meclisi önünde konuşma yapan Vucic, “Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim, sonra istifa ediyorum. Hiçbir şey sonsuza kadar değil, öyle de olmasın. Herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.

ÜLKE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Vucic, erken seçim tarihini de yakında duyuracağını söyleyerek, Sırbistan'ın askeri tarafsızlık tutumunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti. Çin ve Rusya ile geleneksel dostluğa dayanan ilişkilerin devam etmesi gerektiğini belirten Vucic, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde daha hızlı ilerlemesi temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Sırbistan Avrupa Birliği
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