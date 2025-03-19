Sırbistan Başbakanı Resmen İstifa Etti
Sırbistan'da tren garında meydana gelen kaza sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemler sonucunda Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević resmen istifa etti.
Sırbistan'da 15 kişinin hayatını kaybettiği tren garı faciasının ardından aylardır süren protestolar sonucunda Sırbistan Başbakanı Miloš Vučević liderliğindeki hükümet istifa etti.
ERKEN SEÇİM KAPIDA
Sırbistan’da 30 gün içinde yeni hükümetin kurulamaması halinde ise seçime gidilecek. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 30 gün içinde yeni bir hükümet kurulamaması durumunda ülkede 8 Haziran tarihinde erken seçime gidilebileceğini belirtti.
Sırbistan’da, yeni bir hükümet kurulamadığı takdirde 1.5 yıl içinde ikinci kez genel seçim yapılacak.
PROTESTOLAR İSTİFA GETİRDİ
İstifa kararı, geçtiğimiz kasım ayında Novi Sad'daki tren istasyonunda yaşanan çökme felaketinde 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından büyük protestolara sahne olmuştu. Protestolar aylar geçmesine rağmen dinmek yerine büyüyerek devam etmişti.
Kaynak: Haber Merkezi