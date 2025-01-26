Sınırdaki Gizli Mezarlar Ortaya Çıktı! Tam 56 Ceset...

Meksika'nın ABD sınırı yakınlarında bulunan isimsiz toplu mezarlarda en az 56 ceset bulundu. Kartel şiddeti nedeniyle 350 binden fazla insanın kayıp olduğu ülkede gizli mezarlar sık sık gündeme geliyor.

Sınırdaki Gizli Mezarlar Ortaya Çıktı! Tam 56 Ceset...

Kartel çatışmaları nedeniyle izine rastlanamayan 345 binden fazla insanın resmi olarak "kayıp" kabul edildiği Güney Amerika ülkesi Meksika, son dönemde bulunan toplu mezarlarla gündeme geliyor. Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua bölgesinde, ABD sınırına yakın bir noktadaki toplu mezarlarda şimdi de en az 56 ceset bulundu.

AFP'nin aktardığına göre; birkaç gün süren askeri operasyonla çıkarılan cesetlerin bazıları tam, bazıları ise parçalanmış halde bulunurken, yanlarında giysiler ve mermi kovanları da tespit edildi. Savcılar, kurbanların kimliklerinin henüz belirlenmediğini, kimliklerinin ve ölüm zamanının tespit edilebilmesi için adli tıp laboratuvarına gönderildiğini bildirdi.

Sınırdaki Gizli Mezarlar Ortaya Çıktı! Tam 56 Ceset... - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Meksika'daki en büyük toplu mezarlardan biri, 2017 yılında Veracruz şehrinde uyuşturucu kartellerine ait olduğu öğrenilen bir alanda bulunmuştu. Gizli mezarlarda 250'den fazla kafatası ortaya çıkmıştı. Geçen ay da yine Chihuahua eyaletinde gizli mezarlara gömülmüş 12 ceset bulunmuştu.

Sınırdaki Gizli Mezarlar Ortaya Çıktı! Tam 56 Ceset... - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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