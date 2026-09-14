Sınır Hattında Teyakkuz, Riyad'dan Gizemli Uyarı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin güney sınırında yer alan stratejik öneme sahip 4 kent için potansiyel tehlike uyarısı yayımlayarak acil durum alarmı verdi. Bölge halkından güvenlik protokollerine eksiksiz uymaları istendi.

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Sınır Hattında Teyakkuz, Riyad'dan Gizemli Uyarı
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Orta Doğu’da askeri ve bölgesel gerilim tırmanırken, Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü beklenmedik bir hamleyle ülkenin güney sınırındaki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentleri için kırmızı alarm verdi.

Resmi sosyal medya platformu X üzerinden yapılan acil durum duyurusunda, söz konusu bölgelerde yaşayan yerel halkın ve yabancı uyrukluların can ve mal güvenliğini korumak adına tüm tahliye ve güvenlik protokollerine harfiyen uyması gerektiği sert bir dille vurgulandı.

GİZEMLİ TEHLİKENİN DETAYLARI AÇIKLANMADI

Söz konusu tehlikenin türü ya da detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor. Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA

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