Sınır Gerilimi Tırmanıyor, İsrail’den Lübnan’a İHA Saldırısı
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kefrman beldesinde bir aracı insansız hava aracıyla hedef aldı. Bölgeden patlama sesleri yükselirken, Lübnan makamları saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef alan İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Nebatiye kentinin Kefrman beldesinde meydana geldi. Olayla ilgili Lübnanlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
