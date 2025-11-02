Sınır Gerilimi Tırmanıyor, İsrail’den Lübnan’a İHA Saldırısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef alan İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Nebatiye kentinin Kefrman beldesinde meydana geldi. Olayla ilgili Lübnanlı yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA