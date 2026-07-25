Sınav Skandalları ve İntiharlar Bardağı Taşırdı: Hindistan’da ‘Hamam Böceği’ Devrimi

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Hindistan, siyasi tarihte eşine az rastlanır bir gençlik ihtilaline sahne oluyor. Ülkede milyonlarca öğrencinin geleceğini karartan merkezi sınav sızıntılarına ve ardından yaşanan öğrenci intiharlarına karşı başkaldıran "Hamam Böceği Halk Partisi" (CJP) adlı gençlik hareketi, Modi hükümetine karşı tarihi bir zafer kazandırdı.

Günlerdir başkent Yeni Delhi başta olmak üzere ülkeyi kasıp kavuran kitlesel eylemlerin ardından, Başbakan Narendra Modi'nin en sadık kurmaylarından biri olan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan baskılara dayanamayarak istifa etti.

SOKAKLARIN ÖFKESİ İSTİFA GETİRDİ

The Guardian ve BBC'nin duyurduğu gelişmeye göre, Eğitim Bakanı Pradhan, öğrencilerin yarattığı devasa kamuoyu baskısı üzerine istifa mektubunu Başbakan Modi’ye sunduğunu açıkladı.

Pradhan sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Ülke genelinde ortaya çıkan durum göz önüne alındığında, anti-milli güçlerin bu durumdan faydalanmaması adına istifa ettim. Ülke gençliğinin haklı beklentilerine derin bir saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu istifa, Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) 12 yıllık iktidarı boyunca halk baskısıyla devrilen ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

SKANDALLAR VE İNTİHARLAR

Mayıs ayından bu yana tırmanan gerilimin arkasında, milyonlarca gencin hayatını etkileyen merkezi sınavlardaki soruların sızdırılması skandalı yer alıyor. Yolsuzluklar nedeniyle geleceksiz kalan bir düzineden fazla öğrencinin intihar etmesi ülkede bardağı taşıran son damla oldu.

Gençlik liderlerinin haftalarca süren ölüm oruçlarının ardından, geçtiğimiz pazartesi günü yüz binlerce öğrenci son yılların en büyük protestosu için Yeni Delhi sokaklarına döküldü. Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahalesi protestoları tüm ülkeye yaydı, Kalküta ve Mumbay'da da milyonlar sokakları işgal etti.

AŞAĞILAMA İFADESİ DİRENİŞİN SEMBOLÜ OLDU

Dünya medyasının yakından takip ettiği hareket, resmi bir siyasi parti olmamasına rağmen Hindistan’ın en büyük kitlesel gücüne dönüştü.

Grubun "Hamam Böceği" (CJP) ismini seçmesinin arkasında ise trajikomik bir adli olay yatıyor. Hindistan Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, ülkedeki işsiz gençleri "hamam böceklerine" benzeterek aşağılaması üzerine, Abhijeet Dipke liderliğindeki binlerce genç bu hakareti bir gurur nişanesine dönüştürdü. "Ezilsek de ölmedik, buradayız" mesajı veren gençler, böcek simgesini başkaldırının ve sistem karşıtlığının sembolü yaptı.

Protestolara nadiren taviz veren Modi hükümeti, çiftçi eylemlerinin ardından tarihindeki ikinci en büyük geri adımını "Hamam Böcekleri" karşısında atmak zorunda kaldı.

Başkent Delhi’de toplanan on binlerce genç, bakanın istifa haberini meydanlarda coşkulu çığlıklar ve danslarla kutluyor.

Kaynak: Gazete Oksijen