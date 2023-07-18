Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor!

ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons (Simpsonlar) büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ünlendi. Simpsonların şimdi de 2023'ün Sonbahar aylarında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğü iddia edildi.

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Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor! - Resim: 1

Büyük olayları gerçekleşmeden yıllar önce tahmin etmekle ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons'ın (Simpsonlar) yeni kehaneti ortaya çıktı. ABD'li gazeteci Natalie Morris, çizgi dizinin 2023 sonbaharında Kosova-Sırbistan savaşının yaşanacağını öngördüğünü iddia etti.

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Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor! - Resim: 2

Balkanlar'da bitmeyen hesaplaşma: Kosova

Morris, "Kosova, Simpsonlar'ın 2023 sonbaharında Kosova ve Sırbistan arasında bir savaş çıkacağını öngören bu sahnesini gördünüz mü? Uğursuz görünüyor." dedi.

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Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor! - Resim: 3

2005 yılında yayınlanmıştı

Bununla birlikte Morris, bu kehaneti, The Simpsons'ın "Home away from Homer " adlı bölümünde gördü. Söz konusu bölüm, 2005 yılında televizyonda yayınlandı.

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Simpsonlar'dan dünyayı korkutan yeni kehanet: Türkiye'yi de ilgilendiriyor! - Resim: 4

Morris, bu sahnede ilginç bir ayrıntı daha fark ettiğini belirterek şunları söyledi: "Aynı bölümde Simpsonlar, Oppenheimer filminin gösterildiği sinema salonuna gidiyor. Yıl 2023 ve Oppenheimer sinemalarda."

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