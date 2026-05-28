Silikon Vadisi’nde Bahis Skandalı: Google Verilerini Sızdırıp Milyon Dolarlık Vurgun Yaptı

Teknoloji dünyası, Silikon Vadisi’nin en büyük güvenlik ve etik skandallarından biriyle çalkalanıyor. Google’ın içerideki gizli verilerini kişisel servete dönüştüren bir yazılımcı, FBI ve federal savcılığın ortak operasyonuyla yakalandı.

New York Güney Bölgesi Savcılığından yapılan resmi açıklamaya göre, Google'da görev yapan Michele Spagnuolo isimli çalışan, pozisyonunun verdiği yetkiyle henüz kamuoyuna açıklanmamış kritik şirket içi bilgilere erken erişim sağladı. Spagnuolo, bu gizli bilgileri küresel çapta popüler olan blokzincir tabanlı tahmin ve kripto bahis platformu "Polymarket" üzerinden avantaja çevirdi.

GİZLİ BİLGİLERLE 1,2 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Savcılık dosyasında yer alan detaylara göre, şüphelinin Google'ın geleceğe yönelik adımları, yapay zeka güncellemeleri veya şirket satın alma/ortaklık hamleleri gibi piyasayı doğrudan etkileyecek kritik gelişmeleri önceden bildiği aktarıldı.

Bu bilgiler doğrultusunda Polymarket’te tersi imkansız bahisler oynayan Spagnuolo, kısa sürede tam 1,2 milyon dolar (yaklaşık 40 milyon TL) kazanç elde etti.

Finansal hareketlilikteki anomalileri fark eden siber suçlar ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alınan Spagnuolo hakkında, "elektronik dolandırıcılık" ve "şirket sırlarını kötüye kullanma" suçlarından federal dava açıldı.

GOOGLE BILETİNİ KESTİ

Skandalın patlak vermesinin ardından teknoloji devi Google’dan da açıklama geldi. Şirket, gizli bilgilerin hangi amaçla olursa olsun üçüncü taraf platformlarda veya bahis amacıyla kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu ve şirket politikalarının ağır şekilde ihlal edildiğini bildirdi. Google yönetimi, Michele Spagnuolo’nun görevine derhal son verildiğini ve adli makamlarla tam işbirliği içinde olunduğunu duyurdu.

Kaynak: AA