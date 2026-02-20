Şili'de Tanker Faciası! Bomba Gibi Patladı.. Ölü ve Yaralılar Var
Şili’nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle bazı araçlar alev aldı, otoyol trafiğe kapatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Şili’nin başkenti Santiago’ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu’nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Patlamada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: