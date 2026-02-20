Şili'de Tanker Faciası! Bomba Gibi Patladı.. Ölü ve Yaralılar Var

Şili’nin başkenti Santiago'nun kuzeyinde sıvılaştırılmış gaz taşıyan tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle bazı araçlar alev aldı, otoyol trafiğe kapatıldı.

Şili’nin başkenti Santiago’ya bağlı Renca ilçesinde bulunan General Velasquez Otoyolu’nda seyir halindeki sıvılaştırılmış gaz taşıyan tanker, devrilip diğer araçlara çarptıktan sonra patladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle 7 araç alev alırken, otoyol araç trafiğine kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

