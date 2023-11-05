Silahla havalimanına geldi, 4 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

Hamburg Havalimanı’nda 35 yaşındaki silahlı saldırganın, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldığı belirtildi. Polis, arabulucuların da bölgede bulunduğunu bildirdi.

Silahla havalimanına geldi, 4 yaşındaki çocuğunu kaçırdı

Almanya’da Hamburg Havalimanı’nda dün akşam saatlerinde silahlı bir kişinin havaya ateş ederek aprona girmesinin ardından uçak trafiği durduruldu. Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert, silahlı bir kişinin yerel saat ile 20.00 civarında aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiğini duyurmuştu. Bundan birkaç saat sonra ise saldırganın, 4 yaşındaki çocuğunu rehin aldığı açıklandı.

Polis sözcüsü, 35 yaşındaki saldırgan ve 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu arabanın bir uçağın altına park edildiğini söyledi. Yetkililer 'velayet anlaşmazlığı' sorunu olduğu belirtirken, saldırganın eski eşinin daha önce eyalet polisine çocuk kaçırma olayı ile ilgi ihbarda bulunduğu bildirildi.

Polis, özel kuvvetlerle birlikte psikologların yanı sıra arabulucuların da bölgede bulunduğunu söyledi.

THY UÇAĞI ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Öte yandan, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hamburg seferini yapan uçağının Hannover Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

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