Şiddetli türbülans nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 36 kişi yaralandı

Air Europa'ya ait uçak, "şiddetli türbülans" sebebiyle Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. Bazı yolcular yaralandı.

Son Güncelleme:
> <

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçağın, şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yapmasının ardından Brezilyalı yetkililer açıklama yaptı.

Yetkililer, bazı yolcuların türbülans nedeniyle uçakta başlarını çarptığını ve baş, boyun ve göğüs bölgesinden yaralandığını bildirdi.

Yaralanan 36 yolcunun tedavi gördüğünü ve bunlardan 23'ünün hastaneye kaldırıldığını aktaran yetkililer, yolculardan bazılarının şok geçirdiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan 5 yolcudan 4'ünün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Yerel basına konuşan 2 yolcu, türbülans sırasında 1 yolcunun koltuğundan fırladığını ve uçağın tavanına çarptığını ve bu yolcunun, uçağın tavan kısmına sıkıştığını belirtti.

Söz konusu 2 tanık, uçak türbülanstan dengeye geldiğinde bazı yolcuların da uçağın tavanına çarpıp daha sonra koltukların üzerine düştüğünü ifade etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'den Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya giden İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'ya ait uçak, "şiddetli türbülans" sebebiyle Brezilya'daki Natal Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Uçak Türbülans Brezilya
Son Güncelleme:
6 yıl sonra Kuzey Kore sınırında bir ilk: Güney Kore'den 140 mermili tatbikat Güney Kore'den 140 mermili tatbikat
Elon Musk'tan dikkat çeken Biden çıkışı: 'Rahatsız edici' Elon Musk'tan dikkat çeken Biden çıkışı: 'Rahatsız edici'
Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor Köylülerce bin rakımda özenle hasat ediliyor. Yüzlerce çuval ürün toplanıyor
Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 19 ölü Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 19 ölü
Biden'dan mahkemenin 'Trump' kararına tepki: "Tehlikeli bir emsal" Biden'dan mahkemenin 'Trump' kararına tepki
Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu Apar topar ekrana veda etmişti. Ünlü oyuncunun yeni adresi ATV oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Kabinede yeni görevlendirme: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı Fahrettin Koca'nın yerine Erdoğan'ın hemşehrisi atandı
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!