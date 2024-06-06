Sıcak hava balonu elektrik hatlarına çarptı! Üç ağır yaralı

ABD'nin Indiana eyaletinde bir sıcak hava balonu elektrik hatlarına çarpması sonucu 21 kilometre uzaklıktaki bir alana düştü.

T24'ün aktardığına göre; Lowell İtfaiye Teşkilatı, olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yaralı yolcuları ve pilotu balonun sepetinin içinde bulduğunu belirtti.

İtfaiye departmanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Yolcu sepetinde elektrik hatlarından sepete elektrik akımı geçtiği tespit edildi ve sepetteki üç kişi ağır yaralandı. İki yolcu yanıkların ciddi boyutu nedeniyle Chicago'daki hastanelere nakledilirken, pilot da yakınlardaki Crown Point, Indiana'daki bir hastaneye nakledildi" diye yazdı.

Yaralıların kimlik bilgileri ve güncel sağlık durumları hakkında ayrıntı verilmedi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun (NTSB) olayla ilgili soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı. Sıcak hava balonunu NTSB tarafından daha ayrıntılı bir inceleme için ele alındı.