Shell’den Flaş Suriye Kararı

İngiliz enerji devi Shell’in, Suriye’nin Deyrizor kentindeki El-Ömer Petrol Sahası’ndan çekilerek hisselerini Suriye devletine devretmek istediği bildirildi. Açıklamayı, sahada incelemelerde bulunan Suriye Petrol Şirketi CEO’su Yusuf Kablavi yaptı. Kablavi, terör örgütü YPG kontrolünden çıkarılan El-Ömer Petrol Sahası’nda yapılan ilk tespitlere göre tesislerin ciddi zarar gördüğünü belirterek, sahanın ilkel ve verimsiz yöntemlerle işletildiğini söyledi. Kablavi’ye göre, günlük 50 bin varil üretim kapasitesine sahip saha, bu dönemde yaklaşık 5 bin varile kadar geriledi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Suriye genelinde petrol üretiminin de ciddi düşüş yaşadığını ifade eden Kablavi, savaş öncesi 400–500 bin varil seviyesinde olan üretimin bugün 100 bin varilin altına indiğini kaydetti. Shell’in El-Ömer Petrol Sahası’ndaki faaliyetlerini sonlandırarak hisselerini Suriye hükümetine devretme talebinde bulunduğunu açıklayan Kablavi, şirketle görüşmelerin sürdüğünü ve mali bir anlaşma yoluyla sahanın tamamının mülkiyetinin Şam yönetimine geçeceğini söyledi.

Kablavi ayrıca, Chevron ve ConocoPhillips dahil olmak üzere bazı ABD’li enerji şirketlerinin Suriye’de yatırım yapmasının ve üretimin artırılmasının planlandığını belirtti. Suriye’nin yeniden petrol ve doğal gaz ihraç eden bir ülke haline geleceğini vurgulayan Kablavi, yurt dışındaki Suriyeli mühendislere ülkeye dönme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA