Servetiyle Bill Gates'i geçti

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, dünyanın 6'ncı en zengin kişisi unvanına sahip oldu. Böylece Ballmer, Bill Gates'i listede geride bıraktı.

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Servetiyle Bill Gates'i geçti

Microsoft Corp.'un eski CEO'su, ilk kez şirketin kurucu ortağından daha zengin oldu. 2000-2014 yılları arası Microsoft'un icra kurulu başkanı olan Amerikalı iş insanı Steve Ballmer, dünyanın 6. en zengin kişisi oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Microsoft hisseleri rekor kırarken hisseler yıl başından bu yana yüzde 21 yükseldi. Microsoft, OpenAI ile ortaklığıyla ABD Borsasındaki yapay zeka rallisinden en çok fayda sağlayan şirketlerden bir tanesi oldu.

Bloomberg Milyaderler Endeksi'ne göre Ballmer'ın 157,2 milyar dolarlık net servetinin yüzde 90'ından fazlası Microsoft hisselerinde bulunuyor. Bill Gates ise 156,7 milyar dolarlık servetini çeşitlendirdi. Servetinin yaklaşık yarısı, Microsoft hisse satışlarından ve temettülerinden elde edilen gelirlerle oluşturulan Cascade Investment'ta bulunuyor. Gates ayrıca Cascade aracılığıyla atık yönetimi şirketi Republic Services Inc.'de 21 milyar dolarlık hisseye sahip.

68 yaşındaki Gates, eski eşi Melinda Gates ve yakın arkadaşı Warren Buffett ile kişisel servetinin milyarlarca dolarıyla dünyadaki en büyük yardım kuruluşlarından biri olan 75 milyar dolarlık Gates Vakfı'nı kurdu. Gates 1975 yılında dostu Paul Allen ile birlikte Microsoft'u kurmuş, 2000 yılında şirketin ilk çalışanlarından biri olan Ballmer'ın CEO olarak onun yerini almasına kadar yönetmişti. Ballmer 2014 yılında emekli oldu ve aynı yıl Microsoft'un en büyük hissedarı oldu. Ballmer, 2014 yılında NBA takımlarından L.A. Clippers'ı 2 milyar dolara satın almıştı.

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