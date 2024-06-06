Seri katilin malikanesinden binlerce insan kalıntısı çıktı

ABD'nin Indiana eyaletinde bir seri katilin mülkünde 10 bine yakın yanmış ve ezilmiş iskelet kalıntıları bulundu.

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Seri katilin malikanesinden binlerce insan kalıntısı çıktı

Başarılı bir iş adamı ve evli, üç çocuklu bir baba olan Herb Baumeister'in, 1980'lerin sonlarından 1990'ların başlarına kadar 25 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

Indianapolis'in Westfield banliyösünde çoğunlukla eşcinsel erkekleri hedef aldığı belirlenen Baumeister'in 18 dönümlük arazisinde gömülü binlerce ceset kalıntısı ortaya çıkarıldı.

1993 yılında kaybolduğu bildirilen Jeffrey A. Jones'a ait kalıntılar, Hamilton County Adli Tıp Bürosu tarafından Baumeister'ın mülkünden çıkarılan kemiklerle eşleşti.

İlçe adli tabibi yaptığı açıklamada, "Kalıntıların çoğu yanmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, bu soruşturma son derece zorlayıcı koşullarda ilerlemeye çalışıyor ancak davada çalışan kolluk kuvvetleri ve adli tıp uzmanlarından oluşan ekip kararlılığını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

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