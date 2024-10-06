Sel ve Toprak Kayması Nedeniyle 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. Meghalaya eyaletinde Cuma gününden bu yana devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10 kişi hayatını kaybetti. Meghalaya Başbakanı Conrad Kongkal Sangma yaptığı açıklamada, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ölenlerin ailelerine acilen tazminat ödenmesini emretti.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Eyalet Müdahale Fonu personeli afetlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirildi. Yıkılan ve hasar gören köprülerin de yeniden inşa edileceği bildirildi.





Kaynak: İHA