Seçimlere Aylar Kala Şok Gelişme! Marine Le Pen’in Siyasi Hayatı Bitiyor mu?

Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, aşırı sağcı lider Le Pen'i AB fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bularak 15 ay kesin siyasetten men cezasına çarptırdı. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı olan Le Pen, ayrıca 1 yıl boyunca evinde elektronik kelepçe ile yaşayacak.

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Seçimlere Aylar Kala Şok Gelişme! Marine Le Pen’in Siyasi Hayatı Bitiyor mu?
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Paris Temyiz Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçimlerinin favori ismi Marine Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Michele Agi, son iki seçim yarışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rakip olan Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Le Pen'i yolsuzluktan suçlu buldu. Öte yandan Paris Temyiz Mahkemesi, Fransız siyasetçi hakkında alt mahkemenin verdiği 5 yıl siyasi men yasağını indirdi.

SİYASET YASAĞI VE ELEKTRONİK KELEPÇE

Agi, Le Pen'i, 100 bin euro para, 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis cezasına ve 30 ayı tecilli olmak üzere 45 ay siyasetten men yasağına çarptırırken, Fransız siyasetçinin 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirebileceğini ifade etti. Bu karar, Le Pen'in 15 ay kesin siyasetten men yasağı aldığı anlamına geliyor.

11 YILLIK KAMU FONU VURGUNU

AB fonlarının, Le Pen dahil davada yargılanan sanıklar tarafından, amacının dışında kullanıldığına hükmeden Agi, sanıkların işlediği kamu fonlarının zimmete geçirme suçunun 11 yıl sürdüğü ve ağır olduğu değerlendirmesinde bulundu. Agi, bu kapsamda 2 milyon eurodan fazla kamu fonunun yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek, söz konusu fonların, Le Pen'in partisinin karşılaştığı zorlukları aşmak için kullanıldığı kanaatine vardı.

Aynı davada yargılanan diğer Fransız siyasetçiler hakkında ise 8 ay ila 2 yıl siyasetten men yasağı, 1-3 yıl ertelenmiş hapis cezası ve 15 bin euroya kadar para cezası verildi. Le Pen'in partisi RN de aynı suçtan dolayı 1 milyonu ertelenmiş olmak üzere 2 milyon euro para cezasına çarptırıldı ve 1 milyon eurosuna el konulmasına hükmedildi.

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 18 Nisan'da, ikinci turu ise 2 Mayıs'ta yapılacak.

Le Pen, yolsuzluktan hüküm giymişti- Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men yasağına çarptırılmıştı. Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada, Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin euro para cezasına hükmetmişti. Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti. Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM de bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti. Temyiz duruşmaları ise ocak ve şubatta Paris'te görülmüştü.

Kaynak: AA

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