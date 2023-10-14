Savaşta 8'inci gün: İsrail'in Gazzelilerin güvenli geçişi için verdiği süre doldu!

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 8. gününde devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsrailli hayatını kaybetti, 3 bin 436 İsrailli de yaralandı. Gece saatlerinde bir grup İsrail askeri Gazze içlerine keşif amaçlı girdi. İsrail Ordu Sözcüsü yaptığı açıklamada, ordunun harekât için emir beklediğini söyledi. Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekatı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini açıkladı.

Saldırının 8'inci gününde yaşananlar şöyle:

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17:20 HAKAN FİDAN: 'ASLA TASVİP ETMİYORUZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan açıklamasında, "Filistinlilerin Mısır’a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz. Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz. İsrail’i uluslararası hukuka bağı kalmaya davet ediyoruz. Filistinlilerle barış yapılmadan bölgede kalıcı çözüm mümkün değil" ifadelerini kullandı.

16:00 İSRAİL'İN GAZZELİLER İÇİN VERDİĞİ SÜRE DOLDU İsrail'in Gazzelilerin güvenli geçişi için verdiği süre doldu!

15:40 KASSAM TUGAYLARI: İSRAİL'İN SON 24 SAATTEKİ SALDIRILARINDA 9 ESİR ÖLDÜ

Kasam Tugayları, İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4'ü yabancı olmak üzere 9 esirin öldüğünü açıkladı.

12:11 İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA ÖLENLERİN SAYISI 2215 OLDU

09:16 REUTERS: KAMERAMANIMIZ İSRAİL'DEN GELEN ROKET SALDIRISINDA ÖLDÜ

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın hayatını kaybettiği dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

08:57 İSRAİL: 6 SAAT BOYUNCA İZİN VERİLEN YOLLARA SALDIRI OLMAYACAK

Dün gece Gazze’ye sızma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun kara harekâtı beklenirken, sivillerin Gazze’den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu.

08:34 GAZZE ŞERİDİ'NDEN AŞKELON'A ROKET SALDIRISI

AA muhabirinin aktardığına göre, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşkelon'a roket atıldı.