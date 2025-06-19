Savaşın Gölgesinde ABD ve İran Arasında Gizli Diplomasi! Tahran Masaya Oturmak İçin Şart Koştu

İsrail ve İran arasındaki savaşta gerilim tırmanırken, ABD ile İran arasında dikkat çekici bir diplomasi trafiği yaşandığı ortaya çıktı. İddiaya göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında son günlerde birden fazla gizli telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İran’ın, İsrail saldırıları durmadan nükleer müzakerelere geri dönmeyeceğini net bir şekilde ifade ettiği aktarıldı.

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Savaşın Gölgesinde ABD ve İran Arasında Gizli Diplomasi! Tahran Masaya Oturmak İçin Şart Koştu
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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a başlattığı saldırıların ardından, ABD ile İran arasında uzun süredir beklenen doğrudan diplomatik temas kuruldu. Konuya yakın üç diplomatın Reuters’a verdiği bilgilere göre, ABD’nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçen hafta birden fazla kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'İSRAİL SALDIRILARI DURDURSUN'

Görüşmelere ilişkin bilgi veren diplomatlar, Arakçi’nin müzakerelere ancak İsrail’in saldırıları durdurması halinde döneceklerini açıkça dile getirdiğini aktardı.

ABD’NİN URANYUM TEKLİFİNE RET

Görüşmelerde, ABD'nin geçtiğimiz ay sonunda İran'a sunduğu ve İran dışında uranyum zenginleştirecek bölgesel bir konsorsiyum kurulmasını öngören teklifin de ele alındığı ancak İran’ın bu teklifi şu ana kadar reddettiği belirtildi.

'İRAN NÜKLEER KONUDA ESNEKLİK GÖSTEREBİLİR'

Tahran’a yakın bir bölgesel diplomat, Arakçi’nin görüşmeler sırasında “İran, nükleer konuda esneklik gösterebilir” mesajını verdiğini, ancak bu esnekliğin İsrail’in saldırılarını durdurmasına bağlı olduğunu bildirdi. Bir başka Avrupalı diplomat da Arakçi’nin, müzakerelere dönme isteğini dile getirdiğini ancak mevcut saldırılar sürdükçe bunun mümkün olmayacağını vurguladığını belirtti.

BEYAZ SARAY DOĞRULADI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, İsrail-İran arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana birkaç kez telefonda görüştüğü haberlerini doğruladı.

Kaynak: İHA

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