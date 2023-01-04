Şanghay'da nüfusun yüzde 70'ine Kovid-19 yayıldı

Şanghay Ruycin Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve kentin Kovid-19 Danışma Kurulu üyesi Çın Arcın, Komünist Partinin yayın organı "People's Daily" gazetesine yaptığı açıklamada, son bir ayda şehirde bahar aylarında Omicron vakalarının tetiklediği salgından 20-30 kat fazla enfeksiyon görüldüğünün tahmin edildiğini belirtti.

Nüfusu 25 milyonu aşan şehrinde yaklaşık 2 ay kapanmaya gidilmesine yol açan salgınında toplu testlerin uygulandığını, karantina merkezlerinde tecrit edilen pozitif vakalarının çoğunun hastalık belirtisi göstermediğini kaydeden Çın, "Şimdi salgın o kadar yaygın ki muhtemelen nüfusun yüzde 70'ine ulaştı. Bu bahardaki salgının 20-30 katı bir rakam." diye konuştu.

Çın, Ruycin Hastanesi acil bakım birimindeki hasta sayısının günde 1600'de kadar çıktığını, bunların yüzde 80'inin Kovid-19 bağlantılı olduğunu, yaşlıların ve bağışıklık problemleri olan hastaların tüm vakaların yaklaşık yarısı olduğu bilgisini paylaştı.

Şanghay'da Omicron varyantını taşıyan vakaların tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta başlayan kapanma, sıfır vaka hedefine ulaşılamadığı için belirsiz süreyle uzatılarak haziran başına kadar sürmüştü. Salgında 2 ayda yaklaşık 600 bin vaka kaydedilmiş, bunlardan 600'e yakını yaşamını yitirmişti.

Çinli araştırmacıların sonuçlarını Eğitim Bakanlığı desteğindeki bilim dergisi Frontiers of Medicine'de yayımladığı araştırmada, salgının Pekin, Şanghay, Guangcou ve Çongçing gibi büyükşehirlerde tepe noktasına ulaştığı, yeni yıldan itibaren 22 Ocak'ta başlayacak Bahar Festivali'ne kadar daha çok orta büyüklükteki şehirlere ve ardından taşradaki yerleşimlere yayılmasının beklendiğini bildirilmişti.

Araştırmada, Şanghay'da güz ve kış aylarında analiz edilen 300 numunenin DNA dizilimlerinde, Omicron'un 30 alt varyantına rastlanmıştı. Kentte BF.7 ve BA.5.2 alt varyantlarının hakim olduğu, ayrıca son iki ayda ABD ve Avrupa'da yayılan BQ.1 ve XBB alt varyantlarının da görüldüğü bildirilmişti.

1 Eylül-26 Kasım 2022 tarihlerini kapsayan araştırmada, Şanghay'da 5 bin 706 kişinin Kovid-19 bağlantılı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edildiği, bunların yaklaşık yüzde 97'sinin orta ve hafif hastalık belirtisi gösterdiği, yüzde 3'ünün ise ağır ve kritik durumda olduğu kaydedilmişti.

BİR EYALETTE GÜNLÜK VAKA SAYISI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan Şanghay'ın güneyindeki Cıciang eyaletinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, günlük vaka sayısının 1 milyona ulaştığını ve artışın devam ederek bu ay sonunda tepe noktasına ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Merkez, 8 Ocak'tan itibaren sınırların açılması ve ardından 22 Ocak'ta başlayacak Bahar Bayramı'nda yurt içi seyahatlerin artmasıyla yeni varyantlara bağlı artışın görülebileceği uyarısında bulundu.

Çin'in geleneksel yeni yıl kutlaması olan Bahar Bayramı tatilinde büyük şehirlerdeki göçmenlerin memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahatlerle virüsün daha geniş alana yayılabileceği, bölgeler arası gelişmişlik farkları nedeniyle sağlık sisteminin yetersiz olduğu bu bölgelerdeki salgınların daha fazla can kaybına yol açabileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA